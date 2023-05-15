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Дрон успешно атаковал склад с военной техникой в Брянской области

Фото: атака дронов на Брянскую область прошла успешно (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Беспилотник успешно атаковал склад с военной техникой в прифронтовой Брянской области Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокремлевский Telegram-канал BAZA.

По данным издания, взрывное устройство было брошено с БПЛА на крышу склада в Суземском районе утром 14 мая.

В результате взрыва повреждены пять единиц техники. Пострадавших, как утверждает Telegram-канал, нет.

Напомним, по данным британской разведки, беспилотники продолжают атаковать российские военные объекты. ПВО не способно перехватить их, что должно вызывать озабоченность в Кремле.

Как сообщало РБК-Украина, 13 мая в Брянской области было ликвидировано по меньшей мере два российских военных самолета и два вертолета, принимавших участие в бомбежке Украины.

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