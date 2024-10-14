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Дрон "Хезболлы" попал в израильскую военную базу, погибли 4 солдата, - ЦАХАЛ

Понедельник 14 октября 2024 01:22
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Дрон "Хезболлы" попал в израильскую военную базу, погибли 4 солдата, - ЦАХАЛ Иллюстративное фото: израильские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Израиле в результате воздушной атаки с использованием беспилотников накануне в воскресенье, 13 октября, была поражена военная база в районе Биньямины. В результате атаки погибли четыре солдата, и еще 7 были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Этой ночью в израильском военном ведомстве уточнили детали вчерашней вечерней атаки дронов, когда один из запущенных боевиками "Хезболлы" беспилотников поразил собрание людей, и были десятки раненых.

"Вчера (в воскресенье) БПЛА, запущенный террористической организацией "Хезболла", попал в военную базу, прилегающую к Биньямине", - рассказали в ЦАХАЛ.

В ВС Израиля заявили, что во время происшествия "погибли четыре солдата ЦАХАЛа, еще семеро получили тяжелые ранения".

Отмечается, что всех пострадавших эвакуировали в больницы для оказания медицинской помощи.

Также в ЦАХАЛ заявили, что по факту происшествия "проводится проверка".

Дроновый удар в районе Биньямины в Израиле.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером боевики группировки "Хезболла" выпустили по Израилю беспилотники. Один дрон поразил собрание людей в районе Биньямины, и сообщалось о ранении 67 человек.

По данным медиков, четыре человека были тяжело ранены, пятеро получили тяжелые ранения, а четырнадцать получили ранения средней тяжести.

Позже выяснилось, что боевики "Хезболлы" использовали дроны-камикадзе "Mirsad", известные в Иране как "Ababil-T". Один из них не удалось сбить - он скрылся с радаров, а затем поразил военных объект.

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Израиль Хезболла Атака дронов
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