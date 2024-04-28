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Дрон атаковал нефтебазу в Калужской области, прогремел мощный взрыв

Фото: российская нефтебеза "Калуганефтепродукт" (t.me/bazabazon)
Автор: Наталия Гурковская

На российской нефтебазе в Калужской области произошел взрыв после падения дрона. Атака БПЛА на объект произошла в ночь на 28 апреля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Так, беспилотники атаковали нефтебазу "Калуганефтепродукт" в Людиново.

"В результате падения двух БПЛА самолетного типа произошел взрыв цистерны с бензином объемом почти 700 куб. м. Спустя полчаса на территории нефтебазы упал третий беспилотник", - пишет Telegram-канал. 

Отмечается, что глава Калужской области РФ сообщал о якобы падении трех БПЛА на нефтебазу. По словам губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений якобы также не было.

Атака дронов в России

Атаки дронов в России происходят почти каждый день. Так, еще утром Минобороны РФ сообщало о якобы "уничтожении" аж 17 беспилотников.

Как уверяют оккупанты, 9 из них были якобы сбиты над Брянской областью, по три - над Курской и Калужской и два - над Белгородской. При этом у Шойгу заявили, что дроны упали не на территорию нефтебазы, а рядом.

Кроме того, сообщалось и о масштабном пожаре вблизи завода "КамАЗ" в Набережных Челнах в Татарстане (РФ).

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