Дрон атаковал нефтебазу в Калужской области, прогремел мощный взрыв

Так, беспилотники атаковали нефтебазу "Калуганефтепродукт" в Людиново.

"В результате падения двух БПЛА самолетного типа произошел взрыв цистерны с бензином объемом почти 700 куб. м. Спустя полчаса на территории нефтебазы упал третий беспилотник", - пишет Telegram-канал.

Отмечается, что глава Калужской области РФ сообщал о якобы падении трех БПЛА на нефтебазу. По словам губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений якобы также не было.

Атака дронов в России

Атаки дронов в России происходят почти каждый день. Так, еще утром Минобороны РФ сообщало о якобы "уничтожении" аж 17 беспилотников.

Как уверяют оккупанты, 9 из них были якобы сбиты над Брянской областью, по три - над Курской и Калужской и два - над Белгородской. При этом у Шойгу заявили, что дроны упали не на территорию нефтебазы, а рядом.

Кроме того, сообщалось и о масштабном пожаре вблизи завода "КамАЗ" в Набережных Челнах в Татарстане (РФ).