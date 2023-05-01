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Мелкий дождь и небольшое похолодание: какой будет погода в Украине будет 1 мая

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Украина, Понедельник 01 мая 2023 07:00
Мелкий дождь и небольшое похолодание: какой будет погода в Украине будет 1 мая Фото: сегодня на востоке ожидаются мелкие дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 1 мая будет с небольшими дождями. В некоторых областях ожидается похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей Украине облачно с прояснениями. В юго-восточной части и восточных областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, в западных областях днем юго-восточный, 5-10 м/с.

На севере и востоке немного похолодает. Температура воздуха днем в среднем по Украине будет от +12 до +17 градусов. В Одесской области днем до +20, а в Карпатах до +10.

Ночью температура опустится до +1 +6 градусов. На севере и в Винницкой области возможны небольшие заморозки.

Мелкий дождь и небольшое похолодание: какой будет погода в Украине будет 1 мая

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут +15 +17 градусов, а ночью +4 +6 градусов.

Напомним, в Киеве 30 апреля снова вырос уровень воды в Днепре. На левом берегу столицы остаются подтопленными парки и частные дома.

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