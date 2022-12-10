Дрезденский стрелок был смертельно ранен при задержании, - СМИ

Мужчина, который пытался сегодня в Дрездене захватить заложников, получил смертельные травмы при задержании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

Сегодня утром, 10 декабря, 40-летний преступник убил свою 62-летнюю мать в многоквартирном доме в дрезденском районе Прохлис. Далее последовала неудачная попытка ворваться на местное радио. Сотрудники радиостанции успели выбежать из офиса через запасной выход.

Далее стрелок направился в торговый центр, где взял в заложники женщину и ее ребенка. Мужчина погиб, когда полиция освобождала заложников. Представитель полиции объяснил, что у мужчины были проблемы с психическим здоровьем.