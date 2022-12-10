ua ru
Сб, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дрезденский стрелок был смертельно ранен при задержании, - СМИ

Новина українською →
Берлин, Суббота 10 декабря 2022 17:28
Дрезденский стрелок был смертельно ранен при задержании, - СМИ Фото: дрезденский стрелок был смертельно ранен при задержании (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мужчина, который пытался сегодня в Дрездене захватить заложников, получил смертельные травмы при задержании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Сегодня утром, 10 декабря, 40-летний преступник убил свою 62-летнюю мать в многоквартирном доме в дрезденском районе Прохлис. Далее последовала неудачная попытка ворваться на местное радио. Сотрудники радиостанции успели выбежать из офиса через запасной выход.

Далее стрелок направился в торговый центр, где взял в заложники женщину и ее ребенка. Мужчина погиб, когда полиция освобождала заложников. Представитель полиции объяснил, что у мужчины были проблемы с психическим здоровьем.

Ранее сообщалось, что утром 10 декабря в немецком Дрездене произошла стрельба. Вооруженный мужчина напал на радиостанцию, а затем ворвался в торговый центр. Преступник мог взять людей в заложники. Когда полицейские подъехали к радиостанции, стрелок сел в автомобиль и уехал в сторону центра города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Стрелков Дрезден
NEWS
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители