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Драпатый представил нового командующего Медицинскими силами ВСУ

15:47 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Драпатый представил нового командующего Медицинскими силами ВСУ Фото: командующий Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины, полковник медицинской службы Константин Гуменюк (facebook.com/MedicalForcesUA)
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Медицинские силы ВСУ возглавил полковник медицинской службы Константин Гуменюк. Перед ним уже была поставлена задача изменить подход к помощи военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

"Представил коллективу нового командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины - полковника медицинской службы Константина Гуменюка, назначенного Указом Президента Украины", - отметил Драпатый.

Что известно о новом командующем

Константин Гуменюк является военным хирургом и имеет опыт службы в Десантно-штурмовых войсках. Ранее он занимал должность главного хирурга Вооруженных сил Украины.

"Он хорошо знает цену каждого решения на операционном столе. Имеет большой практический опыт помощи людям в сложных ситуациях и безоговорочный авторитет у медиков ВС Украины, в гражданской системе здравоохранения, волонтерском сообществе", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Какие задачи поставили перед Гуменюком

В новой должности Гуменюк должен сосредоточиться на изменениях в работе Медицинских сил ВСУ. Речь идет о том, чтобы оказать помощь военным более технологичной, оперативной и ориентированной на конкретный результат.

Драпатий подчеркнул, что главным показателем эффективности военной медицины должно быть не количество аптечек, госпиталей или проведенных совещаний, а количество жизней украинских военнослужащих, которые удастся сохранить.

Отдельной задачей остается преодоление кадрового дефицита в системе военной медицины. По словам главнокомандующего, медицинским силам необходимо привлекать больше квалифицированных врачей и другого медицинского персонала.

"Работаем дальше, чтобы делать наши Медсилы более эффективными и сильными - вместе со всеми Вооруженными Силами Украины", - подытожил Драпатый.

Напомним, 14 сентября 2026 года президент Владимир Зеленский подписал указ №910/2026 о назначении Константина Гуменюка командующим Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины.

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