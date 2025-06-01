Драпатый подал в отставку после российского удара по полигону Сухопутных войск

"Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины", - подчеркнул он.

По словам Драпатого, он, как командующий, не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.

"Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность. Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность - всегда на командовании. Именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия", - подчеркнул он.

В то же время генерал-майор отметил, что круговая порука и безнаказанность это яд для армии. Драпатый отметил, что пытался искоренить ее из Сухопутных войск.

"Но если трагедии повторяются - значит, моих усилий было недостаточно. Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношение к службе, не признавать свои ошибки - мы обречены. Без личной ответственности - нет развития. Без развития - нет победы", - пояснил он.

Последствия трагедии

Генерал-майор напомнил, что в результате российского удара погибли 12 человек.

"Есть раненые. Это молодые ребята из учебного батальона. Большинство из них находились в укрытиях. Они должны были учиться, жить, бороться - не погибать. Мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал", - сообщил он.

В то же время Драпатый рассказал, что он инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения. Всем пострадавшим оказывается помощь.

"Но ни одна проверка не вернет тех, кого мы потеряли. Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь - не слово, а действие. Где ответственность - не наказание, а основа доверия. Где каждый командир ежедневно отвечает - за приказ, за решение, за человека", - подытожил он.