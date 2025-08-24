Драматическое заседание Рады: как происходило голосование за Акт независимости Украины

Августовский путч в Москве 1991 года стал переломным моментом для Украины и ускорил провозглашение ее независимости. От первого текста Акта о Независимости Украины до принятия его окончательного варианта прошло несколько дней.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал непосредственный участник принятия Акта о Независимости, народный депутат нескольких созывов и представитель "Народного руха Украины" Юрий Костенко.
По его словам, 19 августа, когда стало известно о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), в Верховной Раде царила растерянность. Часть коммунистов заявила о готовности подчиняться новой власти, тогда как демократическая оппозиция сразу начала требовать созыва внеочередного заседания.
"Коммунисты были напуганы и не понимали, как действовать. Оппозиция же начала ездить по предприятиям, встречаться с людьми, объяснять, что ГКЧП - это путь назад, и подчеркивать необходимость независимости", - вспоминает Костенко.
Уже на следующий день оппозиционная Народная рада получила первый текст Акта независимости, подготовленный Левком Лукьяненко. А после провала путча депутаты начали готовиться к внеочередному заседанию Верховной Рады, назначенному на 24 августа.
Черновик Акта провозглашения независимости (фото: Википедия)
В день голосования атмосфера в сессионном зале была крайне напряженной. Часть коммунистов во главе со Станиславом Гуренко пыталась сорвать принятие Акта, однако под давлением оппозиции и многотысячного митинга под стенами парламента их попытки провалились.
"Депутаты буквально выгнали Гуренко с трибуны, а в зале требовали немедленно принять Акт", - вспоминает Костенко.
Окончательный текст документа дорабатывали прямо во время заседания. Дискуссии велись и вокруг идеи проведения референдума, которая в конце концов нашла поддержку.
"Юхновский убедил всех, что народное волеизъявление сделает независимость необратимой. И референдум это подтвердил - более 90% граждан проголосовали «за»", - отметил депутат.
Принятие Акта Независимости Украины (фото из открытых источников)
По словам Костенко, именно результаты декабрьского референдума 1991 года обеспечили международное признание Украины. Первой ее независимость признала Канада, за ней - Польша, а впоследствии и США.
"Путч в Москве стал триггером, который разрушил иллюзию прочности СССР. Но именно сила общественной поддержки и дальновидность решения о референдуме сделали нашу независимость окончательной и необратимой", - подытожил Костенко.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина подошла к провозглашению Независимости на фоне развала советской системы и радикализации общества. Переломным моментом стал августовский путч в Москве 1991 года, после которого Верховная Рада под давлением митингов и из-за раскола в коммунистическом большинстве 24 августа приняла Акт о Независимости.
Юрий Костенко рассказал, как после августовского путча в Москве десятки тысяч людей в Киеве требовали независимости, депутаты преодолели сопротивление коммунистов и приняли историческое решение. В городе разразилось празднование, а над парламентом впервые подняли сине-желтый флаг.