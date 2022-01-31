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Бійки з поліцією, насильство та кров. У МВС розповіли, які масові заворушення попередили в Україні

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 10:15
Бійки з поліцією, насильство та кров. У МВС розповіли, які масові заворушення попередили в Україні Фото: голова МВС Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні затримали осіб, які планували масові заворушення на території країни. Голова Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів про підготовку проплаченої насильницької акції протесту в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг керівництва МВС.

За його словами, це використовується як елемент гібридної війни. Монастирський розповів, що вчора в Києві була затримала група осіб, яка планувала масові заворушення в центрі міста.

"Кількість таких осіб планувалось зібрати до 5 тисяч. З них до1,5 тисячі "тітушки", які мали влаштувати бійки з правоохоронцями. Обов'язково мало бути насильство серед учасників мітингу. Мала була бути кров... Була захована несправжня кров, яка була повинна начебто пролитись. Були медики, які мали підтвердити псевдотравмування "активістів"... Мав бути заплановий підпал автомобільних шин", - розповів він.

Голова МВС зазначив, що він підтримує мирні зібрання в Україні, але "ця акція була одразу спрямована саме на насильницькі дії".

Голова Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу зазначив, що протести планували під Офісом президента, під час яких готувались жорсткі сутички з правоохоронцями.

"Організатор підшукував українців, які за гроші готові були б допомогти провести ці акції. Перша така акція мала б була відбутись саме сьогодні", - повідомив він.

На брифінгу опублікували відеозапис, на якому ніби-то обговорювали майбутні "силові протести".

Нагадаємо, поліція вчора повідомила, що затримала групу, яка планувала масові заворушення в Україні.

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Міністерство внутрішніх справ України
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