Драки с полицией, насилие и кровь. В МВД рассказали, какие массовые беспорядки предотвратили в Украине

В Украине задержали лиц, планировавших массовые беспорядки на территории страны. Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал о подготовке проплаченной насильственной акции протеста в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг руководства МВД .

По его словам, это используется как элемент гибридной войны. Монастырский рассказал, что вчера в Киеве была задержана группа лиц, которая планировала массовые беспорядки в центре города.

"Количество таких лиц планировалось собрать до 5 тысяч. Из них до 1,5 тысячи "титушки", которые должны были устроить драки с правоохранителями. Обязательно должно было быть насилие среди участников митинга. Должна была быть кровь... Была спрятана ложная кровь, которая должна была якобы пролиться. Были медики, которые должны были подтвердить псевдотравмирование "активистов"... Должен был быть запланированный поджог автомобильных шин", - рассказал он.

Глава МВД отметил, что он поддерживает мирные собрания в Украине, но именно "эта акция была сразу направлена на насильственные действия".

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге отметил, что протесты планировали под Офисом президента, во время которых готовились жесткие стычки с правоохранителями.

"Организатор подыскивал украинцев, которые за деньги готовы были бы помочь провести эти акции. Первая такая акция должна была состояться именно сегодня", - сообщил он.

На брифинге опубликовали видеозапись, на которой якобы обсуждали будущие "силовые протесты".