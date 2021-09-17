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З ДР Конго повернулися понад 150 українських миротворців

Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 17 вересня, з Демократичної Республіки Конго повернулися понад 150 українських миротворців. Літак на борту з миротворцями приземлився в аеропорту "Львів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

"Понад 150 військовослужбовців після завершення виконання завдань з підтримання миру і безпеки в Демократичній Республіці Конго повернулися на рідну землю. Це був другий і останній рейс з військовослужбовцями 12-ї ротації, які майже рік виконували почесну миротворчу місію в африканській країні", - йдеться в повідомленні.

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Конго