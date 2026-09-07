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ГПСУ задержала российского дезертира, который прорывался в Украину из Европы

18:05 07.09.2026 Пн
2 мин
Пограничники рассказали, что ждет нарушителя
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: ГПСУ задержала российского дезертира (facebook com DPSUkraine)

Украинские пограничники задержали 24-летнего дезертира из российской армии, который пытался вне пунктов пропуска попасть в Украину с территории Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Нелегального мигранта обнаружили пограничники Чопского отряда с помощью служебной собаки. Уроженец Чечни пересек украинско-словацкую границу в зеленой зоне в обход официальных пунктов пропуска, не имея при себе никаких документов.

В ходе проверки выяснилось, что иностранца ранее принудительно призвали в российскую армию. Мужчина дезертировал с военной службы и смог выехать в Европу по поддельным документам.

Позже он решил незаконно попасть на территорию Украины. Нарушителя ждет выдворение - его передадут словацким правоохранителям в порядке реадмиссии.

Фото: задержанный пограничниками российский дезертир (ГПСУ)

Напомним, российский диктатор не демонстрирует готовность идти на существенные компромиссы ради завершения войны против Украины. Институт изучения войны (ISW) считает, что Кремль и дальше рассчитывает достичь своих целей военным путем, опираясь на искаженную оценку ситуации на фронте.

Отметим, Институт изучения войны сообщал, что за последние несколько суток российские оккупанты проводили наступательные операции на разных направлениях.

В то же время, аналитики отмечали, что Силы обороны Украины успешно отражали атаки противника и не давали ему достичь поставленных целей.

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