ГПСУ задержала российского дезертира, который прорывался в Украину из Европы

Нелегального мигранта обнаружили пограничники Чопского отряда с помощью служебной собаки. Уроженец Чечни пересек украинско-словацкую границу в зеленой зоне в обход официальных пунктов пропуска, не имея при себе никаких документов.

В ходе проверки выяснилось, что иностранца ранее принудительно призвали в российскую армию. Мужчина дезертировал с военной службы и смог выехать в Европу по поддельным документам.

Позже он решил незаконно попасть на территорию Украины. Нарушителя ждет выдворение - его передадут словацким правоохранителям в порядке реадмиссии.

Фото: задержанный пограничниками российский дезертир (ГПСУ)

Напомним, российский диктатор не демонстрирует готовность идти на существенные компромиссы ради завершения войны против Украины. Институт изучения войны (ISW) считает, что Кремль и дальше рассчитывает достичь своих целей военным путем, опираясь на искаженную оценку ситуации на фронте.