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В ГПСУ не исключают, что поляки не пропускают в Украину гуманитарку

Фото: в ГПСУ не исключают, что поляки не пропускают в Украину гуманитарку (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Польские протестующие на границе с Украиной, вероятно, не пропускают гуманитарные грузы. Дело в том, что протестующие просто не выделяют такие грузы среди других, учитывая образовавшиеся на границе очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

По его словам, если говорить о направлении движения из Польши в Украину, украинские пограничники принимают транспортные средства, прибывающие из польского пункта пропуска, которые были оформлены по ту сторону границы и уже были пропущены в сторону Украины.

"Также могу добавить, что при том количестве пересечений границы, которое мы имеем на данный момент по движению грузовых транспортных средств, у меня также есть сомнения, что участники этой блокады пропускают возможное количество гуманитарной помощи, которая идет в Украину по всем этим направлениям, потому что конечно, движение ограничено, но и количество пересечений границы очень низкое. Поэтому при очереди, которая есть на территории Польши, скорее всего, они даже не выделяют грузовики, которые перевозят гуманитарную помощь или другие важные грузы, которые движутся в Украину", - сказал он.

На уточняющий вопрос, значит ли все сказанное выше, что "гуманитарка тоже застряла", Демченко ответил, что "скорее всего, да".

Ситуация на границе Украины и Польши

9 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было осложнено движение грузовиков и поездов. Позже стало известно, что они разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной - КПП "Шегини-Медика". 

Уже 12 февраля польские фермеры заблокировали еще два КПП на границе с Украиной. Также протест они продолжили и на пункте пропуска "Медика - Шегини". На данный момент заблокированными остаются пять КПП на границе с Украиной.

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики уже начинали забастовки на границе с Украиной. Но 17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

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