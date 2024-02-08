В ГПСУ не исключают новую блокаду границы со стороны Польши: есть ли уже очереди

Украинские пограничники не исключают, что завтра в Польше могут снова заблокировать некоторые пункты пропуска на границе с Украиной. Пограничники контактируют с польскими коллегами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"О движении грузовых транспортных средств. Конечно, мы видели в открытых источниках о том, что с завтрашнего дня могут возобновиться действия по блокированию движения на территории Польши до границы с нашим государством. Сейчас мы как раз контактируем с польскими коллегами, чтобы понимать, на каких направлениях это будет происходить. Охватят ли они пункты пропуска, где блокировка происходила раньше, или это может быть шире, и обязательно об этом сообщим", - сказал спикер.

По словам Демченко, сейчас интенсивность движения грузовиков остается фактически на том же уровне, как это было до блокировки границы еще в ноябре прошлого года. Все пункты пропуска обеспечивают движение грузовиков как на въезд в Украину, так и на выезд.

"По состоянию на сегодняшнее утро (если говорить о 4 главных направлениях - "Ягодын" "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини") в очереди на территории Польши находится чуть более 600 грузовиков. Но это не значительная очередь при той интенсивности движения, которая обеспечивается сейчас", - добавил он.

Спикер подчеркнул, что пограничная служба не исключает новых блокировок на польско-украинской границе. О них обещают сообщить позже.

"То, что с завтрашнего дня может возобновиться блокировка, нельзя отвергать. Но мы в диалоге с польскими коллегами. И если у них будет полная информация о направлениях, когда это произойдет и какие транспортные средства для движения будут блокироваться, то мы обязательно об этом сообщим", - сказал Демченко.

Блокада украинской границы

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

31 января Европейская комиссия рекомендовала продлить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают действия ЕС.

Польские фермеры анонсировали протесты на границе с Украиной на 9 февраля. Первым протестующие хотят заблокировать КПП "Дорогуск - Ягодын".