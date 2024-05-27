В ГПСУ рассказали, в какой области наиболее активны российские ДРГ

По его словам, захватчики пытаются использовать ДРГ, в частности, и с целью разоблачения мест расположения украинских защитников, линии обороны, чтобы наносить туда поражения.

"Такие группы могут насчитывать 4-5 человек, были группы в составе более 10 человек, а были - и до 20, которые во время своих действий пытались даже делиться на меньшие группы для того, чтобы окружить наших защитников. Попытки захода ДРГ фиксируются по всей протяженности границы Сумской области - они появляются на всех участках. Но мы разоблачаем такие группы", - заявил Демченко.

Он отметил, что у россиян на границе с Сумской областью нет мощной группировки для наступления.

"Протяженность границы с Россией в пределах Сумской области составляет более 560 километров. Но по тем данным, которые есть у нас, у врага на этом направлении пока нет такой мощной группировки, которая бы могла, применив силы и средства, достичь какой-то стратегической цели или, условно, дойти до Сум", - говорит Демченко.