ГПСУ показали, как бригада "Гарт" благодаря дронам охотится на оккупантов возле Волчанска

Как отмечается, недавно разведывательно-ударные группы беспилотников пограничной бригады "Гарт" поразили силу и технику противника на Волчанском направлении. В частности, по одним координатам отработал дрон-бомбер, а по другим объектам удары нанесли дроны-камикадзе.

"В лесополосах были обнаружены и поражены захватчики - несколько мест сосредоточения пехоты и автомобиль уничтожены", - говорится в сообщении Восточного регионального управления ГПСУ.

В посту добавили, что подразделения Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны Украины продолжают противодействовать российским войскам, КОТОРЫЕ вторглись на север Харьковской области.