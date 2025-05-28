ГПСУ после заявления Зеленского о 50 тысячах россиян у границы: Вражеские колонны не едут

Россия применяет на Сумском направлении войска, которые перебрасывала в Курскую область. Но пограничники не фиксируют движение вражеских колонн техники к границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"Надо помнить, что в свое время Россия наращивала свои силы на этом отрезке, особенно пытаясь выбить Силы обороны, которые вели свою операцию в пределах Курской области. Собственно эти силы сейчас и применяют по линии нашей границы", - сказал спикер.
Как отметил Демченко, чтобы пограничники не фиксируют, чтобы "двигались колонны к нашей границе".
"Возможно, или же враг не имеет техники в достаточном количестве, или сохраняет ее для каких-то дальнейших действий. Исключительно пешие группы, иногда на квадроциклах или мотоциклах пытаются заходить на нашу территорию для того, чтобы зона боев была уже по территории Украины", - добавил он.
По словам представителя ГПСУ, среди пленных российских военных из числа малых штурмовых групп, которые заходят на территорию Украины, есть бывшие осужденные.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия накапливает войска на Сумском направлении. По его словам, сейчас там сосредоточено более 50 тысяч войск РФ.
Зеленский также отмечал, что самые сильные силы врага действуют на Курском направлении, откуда Кремль пытается оттеснить украинских бойцов.
При этом президент добавил, что украинские воины на Курском направлении имеют "хорошую наработку", а Силы обороны будут удерживать территорию там, пока россияне не захотят закончить войну.
Позже в ОТГ "Харьков" заявили, что не фиксируют переброску 50 тысяч вражеских войск из Курской области для наступления на Харьков.
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