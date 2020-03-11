Під ДПС пройшов мітинг проти нового голови Громадської ради 

Більше сотні активістів зібралися учора, 10 березня, під будівлею Державної податкової служби (ДПС) напередодні обрання нового голови Громадської ради. Про це повідомляє телеканал "Наш", передає РБК-Україна.

На думку протестувальників, до складу громради податкової хочуть ввести корупціонерів, які довгий час знаходяться у податкових органах. Зокрема, мітингувальників обурило те, що на посаду голови Громадської ради претендував Дмитро Олексієнко, людина, яку підозрюють у стосунках з Романом Насіровим та Євгеном Бамбізовим, раніше звільнених з Державної фіскальної служби.

"Вкрай обурені його роботою. Лобіює тільки інтереси Насірова. По суті, це його людина, і вона тільки розвиває корупцію. Всі корупційні схеми приховуються. Нічого не оприлюднюється", - говорить один з мітингувальників Євген Свиридов.

Сам же Олексієнко з протестувальниками спілкуватися не захотів, як напередодні, так і після засідання, та просто пішов під крики "Ганьба!".

“Олексієнка у жодному разі не можна допускати до влади. Я вважаю, що це буде цілковита сваволя і беззаконня. Жодного звіту за свою минулу діяльність він не здав. Народ протестує, просять принести хоча б зараз публічно цей звіт, щоб ми розуміли, про що взагалі йде мова”, - додає учасник акції Наталя Денисюк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що близько 6 тисяч аграріїв вийшли на мітинг у Києві з вимогою звільнити директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.