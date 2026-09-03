ГНС пообещала помочь пострадавшему бизнесу: что изменится для предпринимателей

Государственная налоговая служба подготовила комплекс мер по упрощению взаимодействия с бизнесом, понесшим потери из-за российских обстрелов. Речь идет, в частности, об отдельной идентификации пострадавших предприятий, учете последствий атак при оценке налоговых рисков и персональном сопровождении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Главное:
По словам и. о. главы ГНС Леси Карнаух, после российских обстрелов предприятия сталкиваются с уничтожением оборудования, складов, товаров и документов, а также с остановкой производства. Часть мер по поддержке такого бизнеса нуждается в законодательном урегулировании, однако налоговая уже подготовила решения, которые можно применить в рамках администрирования и налогового контроля.
Первое направление – четкая идентификация пострадавшего бизнеса. В системах ГНС планируют сформировать отдельный список предприятий, документально подтвердивших повреждение. Для них предусматривают соответствующую отметку – ''субъект хозяйствования, пострадавший в результате вооруженной агрессии РФ''.
При формировании такого списка будут учитываться информация ГСЧС, военных администраций, местных властей, правоохранительных органов и государственных реестров. Это должно позволить не требовать от бизнеса повторно подавать документы, уже имеющиеся в государственных информационных системах.
Отдельно ГНС планирует учитывать последствия российских атак при оценке налоговых рисков. В частности, уменьшение оборотов, доходности или налоговой нагрузки само по себе не должно автоматически приводить к запросу со стороны налоговой или проведения проверки.
Сначала планируют устанавливать причины таких изменений и проверять, связаны ли они с повреждениями после обстрелов. Только после этого будут оцениваться наличие реальных налоговых рисков.
В то же время, статус пострадавшего предприятия не будет означать полного освобождения от налогового контроля. Если проверка будет необходима, ее предмет и объем должны максимально сосредотачиваться на конкретном риске.
Еще одно направление – отказ от излишней бумажной бюрократии. Основным каналом взаимодействия с пострадавшими налогоплательщиками должен стать электронный кабинет. В ГНС отмечают, что не планируют повторно требовать документы, уже имеющиеся в информационных системах службы или могут быть получены через межведомственный обмен.
Отдельно речь идет о предприятиях, которые из-за российских атак потеряли первичные документы. Для них ГНС планирует максимально использовать имеющуюся информацию, чтобы упростить администрирование.
Также в службе определили подход к налоговому долгу. Если у пострадавшего бизнеса возникнет налоговый долг, ГНС должно безотлагательно сообщить об этом предприятию. В то же время наличие долга не означает автоматической потери статуса пострадавшего. Законные процедуры погашения налоговой задолженности будут при этом оставаться в силе.
Для предприятий с критическими разрушениями планируется предусмотреть персональное сопровождение. Для этого могут определять ответственное лицо, которое будет помогать плательщику во взаимодействии с налоговым. Также к работе планируется максимально привлекать Офисы налоговых консультантов.
''Делаем все, чтобы пострадавшие от атак россиян получали не формальную, а адресную помощь в администрировании'', – отметила Леся Карнаух.
Напомним, президент Владимир Зеленский также сообщил о подготовке решений для усиления поддержки украинского бизнеса, работающего в условиях российских ударов и критически важного для страны. В частности, речь идет о расширении программ поддержки и масштабировании программы доступного кредитования. Президент также отметил, что потребности бизнеса планируют фиксировать еженедельно, а встречи с его представителями проводить регулярно.