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ГНС пообещала помочь пострадавшему бизнесу: что изменится для предпринимателей

11:48 03.09.2026 Чт
3 мин
Планируют меньше бюрократии и проверок
aimg Анастасия Мацепа
Фото: ГНС подготовила комплекс налоговых мер по помощи пострадавшему бизнесу (Getty Images)

Государственная налоговая служба подготовила комплекс мер по упрощению взаимодействия с бизнесом, понесшим потери из-за российских обстрелов. Речь идет, в частности, об отдельной идентификации пострадавших предприятий, учете последствий атак при оценке налоговых рисков и персональном сопровождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Главное:

  • В системах ГНС планируют сформировать отдельный список бизнеса, документально подтвердивший повреждения.
  • Последствия российских атак будут учитываться при оценке налоговых рисков.
  • Налоговый контроль по пострадавшим предприятиям будут проводить только при наличии реальных рисков.
  • Основным каналом взаимодействия должен стать электронный кабинет без повторного истребования документов.
  • О возникновении налогового долга ГНС должен безотлагательно сообщать пострадавший бизнес.
  • При критических разрушениях планируется определять ответственное лицо для персонального сопровождения предприятия.

По словам и. о. главы ГНС Леси Карнаух, после российских обстрелов предприятия сталкиваются с уничтожением оборудования, складов, товаров и документов, а также с остановкой производства. Часть мер по поддержке такого бизнеса нуждается в законодательном урегулировании, однако налоговая уже подготовила решения, которые можно применить в рамках администрирования и налогового контроля.

Первое направление – четкая идентификация пострадавшего бизнеса. В системах ГНС планируют сформировать отдельный список предприятий, документально подтвердивших повреждение. Для них предусматривают соответствующую отметку – ''субъект хозяйствования, пострадавший в результате вооруженной агрессии РФ''.

При формировании такого списка будут учитываться информация ГСЧС, военных администраций, местных властей, правоохранительных органов и государственных реестров. Это должно позволить не требовать от бизнеса повторно подавать документы, уже имеющиеся в государственных информационных системах.

Отдельно ГНС планирует учитывать последствия российских атак при оценке налоговых рисков. В частности, уменьшение оборотов, доходности или налоговой нагрузки само по себе не должно автоматически приводить к запросу со стороны налоговой или проведения проверки.

Сначала планируют устанавливать причины таких изменений и проверять, связаны ли они с повреждениями после обстрелов. Только после этого будут оцениваться наличие реальных налоговых рисков.

В то же время, статус пострадавшего предприятия не будет означать полного освобождения от налогового контроля. Если проверка будет необходима, ее предмет и объем должны максимально сосредотачиваться на конкретном риске.

Еще одно направление – отказ от излишней бумажной бюрократии. Основным каналом взаимодействия с пострадавшими налогоплательщиками должен стать электронный кабинет. В ГНС отмечают, что не планируют повторно требовать документы, уже имеющиеся в информационных системах службы или могут быть получены через межведомственный обмен.

Отдельно речь идет о предприятиях, которые из-за российских атак потеряли первичные документы. Для них ГНС планирует максимально использовать имеющуюся информацию, чтобы упростить администрирование.

Также в службе определили подход к налоговому долгу. Если у пострадавшего бизнеса возникнет налоговый долг, ГНС должно безотлагательно сообщить об этом предприятию. В то же время наличие долга не означает автоматической потери статуса пострадавшего. Законные процедуры погашения налоговой задолженности будут при этом оставаться в силе.

Для предприятий с критическими разрушениями планируется предусмотреть персональное сопровождение. Для этого могут определять ответственное лицо, которое будет помогать плательщику во взаимодействии с налоговым. Также к работе планируется максимально привлекать Офисы налоговых консультантов.

''Делаем все, чтобы пострадавшие от атак россиян получали не формальную, а адресную помощь в администрировании'', – отметила Леся Карнаух.

Напомним, президент Владимир Зеленский также сообщил о подготовке решений для усиления поддержки украинского бизнеса, работающего в условиях российских ударов и критически важного для страны. В частности, речь идет о расширении программ поддержки и масштабировании программы доступного кредитования. Президент также отметил, что потребности бизнеса планируют фиксировать еженедельно, а встречи с его представителями проводить регулярно.

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