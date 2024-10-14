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ГИА в 2025 году могут отменить: образовательный комитет поддержал законопроект

Фото: учащиеся (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Уже в 2025 году для украинских школьников могут упразднить обязательную Государственную итоговую аттестацию. Соответствующий законопроект поддержал профильный комитет ВРУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Комитет ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал парламенту принять законопроект №12053, предлагающий освободить учеников, завершающих каждый уровень среднего образования в 2025 году, от прохождения ГИА уже с 2025 года.

Известно, что эта инициатива была предложена главой образовательного комитета Сергеем Бабаком и его коллегами.

Законопроект нацелен на облегчение учебного процесса и уменьшение стресса для учащихся. Среди его соавторов также депутаты Евгения Кравчук и Наталья Пипа.

В случае одобрения инициативы в парламенте, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Что предшествовало

Ранее мы сообщали, что эти изменения будут касаться учащихся 4, 9 и 11 классов. В пояснительной записке говорится, что они обусловлены военным положением и агрессией РФ, что повлияло на систему образования Украины.

В этом же законопроекте предлагается продолжить проведение вступительных экзаменов в 2025 году в электронном формате.

Также в документе содержится перечень обязательных дисциплин для НМТ (национального мультипредметного теста): украинский язык, математика, история Украины и учебный предмет по выбору ("Иностранный язык", "Биология", "География", "Физика", "Химия"), "Украинская литература").

Добавим, что украинцы предлагают упразднить НМТ для поступления в высшие учебные заведения на спортивные и творческие специальности.

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