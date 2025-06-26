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Позвольте себе немного хаоса: 5 знаков Зодиака, у которых начинаются большие перемены

Четверг 26 июня 2025 21:15
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Позвольте себе немного хаоса: 5 знаков Зодиака, у которых начинаются большие перемены У этих знаков с 27 июня начнется новый этап (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Гороскоп на 27 июня обещает особенный день нескольким знакам Зодиака. Звезды советуют им не игнорировать внутренний голос, отпустить контроль и позволить немного хаоса.

Проверьте в материале РБК-Украина, есть ли вы среди тех, кому судьба приготовила новый старт.

Рак

Старый замысел, план или мечта может приобрести новый смысл. Не отбрасывайте эту идею. Лучше прислушайтесь к интуиции - она знает, в каком направлении стоит двигаться.

Вселенная подсказывает: сейчас вы готовы к реализации того, что раньше казалось невозможным. Поверьте в свои силы, и удача будет на вашей стороне.

Дева

Вас ждут неожиданные радости в мелочах. Маленькое дело, случайные слова или внезапный смех способны подарить больше, чем тщательно спланированный день.

Хотя вы стремитесь к порядку, звезды призывают вас принять хаос. В нем вы можете найти нечто прекрасное. Это изменит ваш мир к лучшему.

Весы

Ваши слова в этот день будут иметь большую силу. Будьте искренними - высказанная правда откроет перед вами новые возможности.

Звезды будут способствовать развитию вашей смелости. Это идеальное время для честных разговоров. Не бойтесь говорить о том, что у вас на сердце. Правильные люди поймут.

Водолей

Новый день подтолкнет вас к решительным действиям. Успех придет только тогда, когда вы примете реальность и прекратите искать "удачное время".

Сейчас удача будет на вашей стороне. Поэтому, это удачный период для кардинальных изменений в жизни. Даже если они начнутся с маленьких шагов.

Рыбы

Прошлое может напомнить о себе. Не надо от него бежать, ведь оно поможет лучше понять настоящее.

Звезды напоминают вам, что иногда нужно отпустить контроль. Свобода и вера в лучшее - ключ к новым возможностям. Настраивайтесь на позитив, и удача будет на вашей стороне.

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При написании материала были использованы следующие источники: Hindustan Times, Astro.

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