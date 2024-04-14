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Положена субсидия или нет? Украинцам подсказали алгоритм, как проверить

Фото: украинцам подсказали алгоритм, как проверить положена субсидия или нет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Часто украинские семьи даже не подозревают, что имеют право на субсидию. Спедиалисты подсказали алгорит, который позволит проверить ее наличие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.

Как проверить наличие субсидии

Проверить, доступна ли субсидия, можно всего в нескольких шагах:

  • на веб-портале ПФУ в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку "Вход" и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія. Подписи или ID.GOV.UA;
  • на панели слева выберите раздел "Мои сообщения" и перейдите на вкладку "Индивидуальные сообщения";
  • если вы являетесь потенциальным получателем субсидии, то здесь сможете ознакомиться с соответствующей информацией от Пенсионного фонда Украины.

Алгоритм подачи упрощенного заявления на назначение жилищной субсидии смотрите по ссылке.

Субсидии в Украине

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.

При этом Пенсионный фонд Украины обнаружил 50 717 домохозяйств, которые могут получать жилищную субсидию, но за получением выплаты не обращались.

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