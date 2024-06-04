Разрешение наносить удары по РФ западным оружием повлияет на обороноспособность Украины, - Ермак

"Разрешение использовать западное оружие по территории РФ – это крайне важное решение. Российская тактическая авиация не сможет быть в безопасности на дальних подступах к украинской границе", - отметил Ермак.

По его словам, это повлияет на ведение войны, планирование контрнаступательных действий, а также усугубит возможности россиян задействовать силы в пограничных.

Ограничение на удары по территории России

С самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации союзники Украины активно поддерживали Киев вооружением. В то же время существовало условие неприменения оружия против целей на российской территории. На фоне наступления врага, начавшегося в начале мая, а также жестоких обстрелов приграничных регионов, ряд западных партнеров решил все же пересмотреть свое решение.

РБК-Украина рассказывала о том, какие страны дали "зеленый свет" по применению их оружия против военных целей врага на территории России.

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