Дощі та спека: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 2 вересня, західні області вкриє дощами, а на всій іншій території очікується суха та спекотна погода. Температура повітря в Україні коливатиметься від +22 +36 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

В Закарпатській, Волинській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях йтимуть дощі. У всіх інших регіонах спостерігатиметься мінлива хмарність.

У західних областях температура повітря вдень очікується від +22 до +28, а вночі від +13 до +17.

У центральних та східних областях температура повітря вдень становитиме від +31 до +35, а вночі температура опуститься до +15 +19 градусів.

У південних та східних областях температура повітря вдень коливатиметься від +31 до +36, а вночі вона буде в межах +14 +20 тепла.

Фото: погода в Україні на 2 вересня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні спека. Температура повітря вдень складе +31 +35, а вночі +18 +20.

Фото: погода в Києві та області на 2 вересня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років спостережень.

Крім того, в Україну йде похолодання.

Також раніше РБК-Україна писало, що у вересні буде спостерігатися температура на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.