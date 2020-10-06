Дощі на заході та потепління: прогноз погоди на сьогодні

Фото: дощ (РБК-Україна)

В Україні сьогодні потепліє, але передають дощі у західних областях. Температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +22.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях, а також в Київській, Вінницькій та Житомирській областях дощі. Температура повітря вдень складе +18+22, а вночі +12+14. На півночі країни вдень +19+21, а вночі +10+13.

На сході країни мінлива хмарність та без опадів, температура повітря вдень складе +21+23, а вночі +8+10.

У центральних та південних областях вдень буде +19+24, а вночі +11+14.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж дощ. Температура повітря вдень складе +19+21, а вночі +12+14.

Нагадаємо, у найближчі три дні погода в Україні буде дощовою, очікуються грози та сильний вітер.

Зазначимо, погіршення погодних умов в Україні пов'язано з потужним циклоном Brigitte.