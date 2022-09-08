Дощі та заморозки: погода в Україні сьогодні погіршиться
Погода в Україні сьогодні, 8 вересня погіршиться. В окремих регіонах очікуються дощі, місцями значні, а заморозки все ще триватимуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні на Закарпатті, Прикарпатті, Одеській та Миколаївській областях невеликий дощ, вдень в Карпатах помірний дощ. На решті території без опадів.
Вітер північний (у південній частині - південно-західний), швидкістю 3-8 м/с. При цьому на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0-5 градусів.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +3 +7 градусів, вдень +16 +21;
- на заході вночі +4 +13, а вдень +18 +26 градусів;
- у східних областях вночі +5 +7 градусів, вдень +16 +19;
- на півдні країни вночі +8 +13, а вдень +19 +25 градусів;
- у центральних областях вночі +4 +9 градусів, вдень +17 +21.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. На поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів.
Стовпчики термометрів вночі покажуть +5 +7, а вночі +19 +21.
Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли, коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить.
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