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Дощі та заморозки: погода в Україні сьогодні погіршиться

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Україна, Четвер 08 вересня 2022 07:00
Дощі та заморозки: погода в Україні сьогодні погіршиться Фото: погода в Україні сьогодні погіршиться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 8 вересня погіршиться. В окремих регіонах очікуються дощі, місцями значні, а заморозки все ще триватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на Закарпатті, Прикарпатті, Одеській та Миколаївській областях невеликий дощ, вдень в Карпатах помірний дощ. На решті території без опадів.

Вітер північний (у південній частині - південно-західний), швидкістю 3-8 м/с. При цьому на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0-5 градусів.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +3 +7 градусів, вдень +16 +21;
  • на заході вночі +4 +13, а вдень +18 +26 градусів;
  • у східних областях вночі +5 +7 градусів, вдень +16 +19;
  • на півдні країни вночі +8 +13, а вдень +19 +25 градусів;
  • у центральних областях вночі +4 +9 градусів, вдень +17 +21.

Дощі та заморозки: погода в Україні сьогодні погіршиться

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. На поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +5 +7, а вночі +19 +21.

Дощі та заморозки: погода в Україні сьогодні погіршиться

Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли, коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить.

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Погода в Україні Укргидометцентр
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