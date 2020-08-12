Дощі у вісьмох регіонах та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 12 серпня, погода переважно на всій території України буде похмурою та теплою, однак у вісьмох регіонах очікуються дощі. Температура повітря коливатиметься від +19 до +31.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, дощі сьогодні спостерігатимуться в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій областях та у Криму. У всіх інших регіонах буде сухо та без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде в межах +23 +31 тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +13 +16.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме від +19 до +27, а вночі вона опуститься до +13 +17 градусів.

У східних та південних областях температура вдень буде від +25 до +30, а вночі від +14 до +20.

Фото: погода в Україні на 12 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Сьогодні у Київській області та у столиці буде спостерігатись помірна хмарність. Температура повітря вдень очікується від +20 до +24, а вночі від +13 +16 тепла.

Фото: погода в Києві та області на 12 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, цього тижня територію України охоплять дощі з грозами, а спека поступово відступить.

Додамо, у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.