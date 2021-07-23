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Дощі відійдуть, прийде потепління: прогноз погоди на вихідні

Автор: Анастасія Рокитна

УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на ці вихідні - 24-25 липня. Температура повітря буде коливатись від +24 до +29, дощі повністю покинують країну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз на 24 липня

У суботу в Україні потепліє, дощів не буде ні в одному з регіонів.

На заході вдень буде +24+27, а вночі +12+16.

На півночі очікується вдень +25+27, а вночі +15+17.

У центральних областях вдень буде +25+27, а вночі +14+16.

На сході прогнозують вдень +25+27, а вночі +14+16.

Прогноз на 25 липня

У неділю також буде сухо у всіх областях України.

На заході температура повітря вдень складе +24+28, а вночі +13+16.

На півдні вдень буде +27+30, а вночі +16+18.

На сході очікується вдень +27+29, а вночі +14+16.

У центрі країни вдень буде +25+28, а вночі +15+17.

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