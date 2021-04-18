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Дощі та тепло до +15: якою буде погода в Україні в неділю

Автор: Инна Собора

В Україні в неділю, 18 квітня, очікується тепла погода. На більшості території країни буде сонячно, однак на півночі та заході пройдуть невеликі дощі.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Прогноз в областях

Синоптики прогнозують дощі протягом дня у північних областях. Крім того, опади очікуються подекуди і на заході країни - в Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Температура повітря на всій території країни вдень коливатиметься від +11 до +15 градусів. Вночі термометр також показуватиме більше нуля - позначки триматимуться на рівні +3..+6 градусів.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні буде хмарно та очікуються опади у вигляді дощу. Повітря вдень максимально прогріється до +13 градусів. Вночі очікується +3..+5 тепла.

Зазначимо, похолодання в Україні зумовлене черговою атмосферним фронтом. Він принесе мокрий сніг у західні регіони.

РБК-Україна писало, що потепління на території країни очікується ближче до наступних вихідних. Тоді термометри будуть показувати вище +20 градусів.

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