Дощі зі снігом та потепління до +8: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 15 лютого лишається прохолодною, сніг з дощем та "плюсова" температура. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях, крім Закарпатської та Вінницької областей, сніг з дощем, вдень +2+5, а вночі -1+2. У центрі країни теж сніг з дощем, вдень +3+5, а вночі -1+1. Втім, у Полтавській та Кіровоградській областях буде мінлива хмарність і без опадів.

На півночі країни йтиме сніг з дощем, вдень +2+5, а вночі 0-2, а на сході країни без опадів, вдень -1+4, а вночі -3-6. У південних областях тепло, вдень +6+8, а вночі -1+3.

Прогноз у Києві

Синоптики прогнозують, що у Києві у суботу буде сніг з дощем. Вдень +3+5, а вночі -1+1.

Нагадаємо, гірські рятувальники в районі полонини Драгобрат у Карпатах знайшли п'ятьох туристів, що заблукали.