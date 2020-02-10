Дощі, сніг і до -17: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 10 лютого, буде дощовою, місцями випаде сніг, температура повітря вдень підніметься до + 8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, температура повітря вдень підніметься +8, вночі складе від -1 до -6. У центральних регіонах холодніше: до +5, вдень до -15 вночі. Вітер південний, 7-12 м/с.

На півночі невеликий сніг з дощем очікується вночі, вдень без опадів. Температура повітря вдень становитиме від -1 до +6, вночі від -3 до -9. На сході мінлива хмарність, без опадів, вдень від -1 до -3, вночі від -11 до -16.

На півдні теж без опадів, вдень від -3 до +7, вночі від -3 до -17. Найхолодніше буде в Запорізькій області. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від -7 до -9.

Прогноз в Києві

У Києві сьогодні вдень невеликі опади у вигляді снігу з дощем, вітер південний 7-12 м/с. Температура повітря вдень становитиме від +3 до +5, вночі від -3 до -5.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 лютого вітер буде дуже сильним, швидкість буде досягати 15-25 м/с, а в Карпатах до 30 м/с. При цьому в горах зберігається велика ймовірність сходження лавин.