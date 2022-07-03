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Дощі, шквали та спека до +32: де сьогодні чекати негоди

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Україна, Неділя 03 липня 2022 07:00
Дощі, шквали та спека до +32: де сьогодні чекати негоди Фото: західні області 3 липня накриють грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 3 липня, частину України накриють дощі та шквали. Проте на всій території країни збережеться спекотна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на заході та частині північних областей очікуються дощі з грозами. Опади будуть супроводжуватися шквальним вітром.

В інших регіонах України - сухо та сонячно. Вітер переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +12 +16, вдень +29 +31 градус;
  • на заході вночі +16 +18 градусів, а вдень +26 +28;
  • у східних областях вночі +12 +15, вдень +28 +30 градусів;
  • на півдні країни вночі +14 +17 градусів, а вдень +30 +32;
  • у центральних областях вночі +13 +15, вдень +20 +32 градуси.

Дощі, шквали та спека до +32: де сьогодні чекати негоди

Погода в Києві

Сьогодні у столиці без опадів, проте деякі райони Київської області накриє дощ, можлива гроза. Вітер північний до 10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12 +16, а вдень +29 +32 градуси.

Дощі, шквали та спека до +32: де сьогодні чекати негоди

Нагадаємо, синоптики на сьогодні оголосили штормове попередження у західних областях.

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Погода в Україні Гідрометцентр
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