ru ua
Сб, 16 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Дощі на півночі та в центрі, вдень до +17: погода на сьогодні

Новость на русском →
Київ, Субота 16 жовтня 2021 10:00
Дощі на півночі та в центрі, вдень до +17: погода на сьогодні Фото: в Україні сьогодні місцями дощі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Погода в Україні сьогодні, 16 жовтня, буде місцями дощовою. Зокрема, невеликий дощ очікується на півночі і в центральних регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході України сьогодні мінлива хмарність, без опадів, денна температура від +11 до +15, вночі від +2 до +5. На півночі дощі пройдуть у Чернігівській та Сумській областях, вдень від +11 до +14, вночі від +2 до +6.

У центральній частині теж пройдуть дощі в Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях, вдень від +12 до +14, вночі від +4 до +6. На сході сухо, вдень від +13 до +16, вночі від +1 до +5.

На півдні України вдень від +10 до +17, вночі від +6 до +9, дощів не очікується.

Дощі на півночі та в центрі, вдень до +17: погода на сьогодні

Фото: погода в Україні

Погода в Києві

У Києві сьогодні без опадів, вдень від +12 до +14, вночі від +4 до +6. Вітер південно західний, 5-8 метрів на секунду.

Дощі на півночі та в центрі, вдень до +17: погода на сьогодні

Фото: погода в Києві

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, яка погода очікується на довгих вихідних до 17 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Карантинні зони України оновили: яка ситуація в областях
Карантинні зони України оновили: яка ситуація в областях
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України