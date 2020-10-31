Дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 31 жовтня, Україну вкриють дощі, а також у всіх регіонах суттєво похолодає. Температура повітря в областях коливатиметься від +6 до +14 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, дощі сьогодні спостерігатимуться на всій території України. Найвищу температуру стовпчики термометрів покажуть у східних та південних регіонах.

У західних областях температура повітря очікується від +6 до +12, а вночі від +3 до +8.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме від +8 до +12, а вночі вона опуститься до +5 +9 тепла.

У східних та південних областях температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +14. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +7 +11 градусів.

Прогноз у Києві

У Київській області та столиці сьогодні очікуються дощі. Температура вдень буде в межах +8 +11, а вночі вона опуститься до +5 +8 тепла.

Нагадаємо, на всій території України очікуються похолодання, а на вихідні дощі накриють області.

Також в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.