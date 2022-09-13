Дощі відступають, але затримаються на Заході і Лівобережжі: прогноз погоди на завтра

За прогнозами синоптиків, на Лівобережжі, вдень і в західних областях варто очікувати невеликих дощів, а на решті території буде без істотних опадів.

На заході країни вночі та вранці місцями прогнозується туман.

Вітер південно-західний 7-12 м/сек, в Карпатах місцями пориви 15-20 м / сек.

Температура повітря вночі становитиме +7 +12 градусів, а вдень +16 +21. У Карпатах температура повітря коливатиметься від +10 до +15.

Погода в Києві та області

У столичному регіоні завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м / с.

Температура повітря по області вночі становитиме +7 +12, а вдень +16 +21 градус. При цьому в Києві вночі буде близько +10, а вдень +18 +20.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, якою буде погода в Україні на цьому робочому тижні.

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