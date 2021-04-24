Дощі відійшли, але похолодало: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні в більшості областей України не буде дощів. Втім, температура повітря опуститься, вночі взагалі будуть заморозки.
Про це повідомляє УкрГідрометцентр.
Сьогодні дощі будуть тільки в Чернігівській та Сумській областях.
На заході країни вдень буде +7+11, а вночі -1-3. У північних та центральних областях прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря вдень складе +7+11, а вночі -3+5.
На сході країни синоптики прогнозують вдень +12+15, а вночі +5+8. А у південних областях вдень буде +13+16, а вночі -3+6.
У Києві сьогодні мінлива хмарність і без опадів. Температура повітря вдень складе +7+9, а вночі від 0 до -2.