Дощі та мокрий сніг на заході та тепло в інших регіонах: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 30 березня, зміниться на заході країни, а в іншій частині залишиться практично незмінною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Майже у всіх областях, крім західних та Житомирській, сьогодні очікується тепло і відсутність опадів.

Прогноз у всіх областях

Вдень від +13 до +18 тепла на сході та півдні та від +3 до +5 вночі. В центрі від +9 до +15, вдень та від +3 до +5 тепла вночі. На півночі країни температура опуститься до +6 +12 вдень, а вночі очікується від +3 до +6 тепла.

На заході України погода зіпсується - стовпчики термометрів вдень покажуть від +2 до +8 градусів, а вночі від 0 до +4. У всіх західних областях, як і в Житомирській, можливий мокрий сніг і дощ. Вітер по всій Україні поривчастий від 7 до 12 м/с.

Фото: погода в Україні на 30 березня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди у Києві та області

Очікується від +7 до 11 тепла вдень, можливі незначні опади. Вночі від +2 до +6 тепла.

Фото: погода в Києві на 30 березня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні до кінця березня істотно зіпсується синоптики прогнозують різке і сильне похолодання. Можливі дощі та мокрий сніг в деяких регіонах, а температура повітря опуститься нижче нуля градусів.

Також повідомлялося, що синоптики оголосили штормове попередження в Україні з першим рівнем небезпеки.