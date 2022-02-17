Дощі, мокрий сніг та потепління до +10: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні

Завтра на заході прогнозується сніг і мокрий сніг, а вдень очікується дощ. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 +5 градусів, а вдень прогнозується +4 +9 градусів. Також очікується вітер, швидкість якого складе 7-12 м/с.

На півночі вночі також очікується сніг і мокрий сніг, а вдень дощ. Температура повітря вночі очікується в межах + 3 +5 градусів, а вдень +4 +6 градусів.

У східних областях вночі прогнозується сніг, мокрий сніг і дощ, при цьому вдень також очікуються опади у вигляді дощу. Температура повітря вночі коливатиметься від + 3 до +5, а вдень +4 +6.

На півдні країни вночі та вдень очікуються рясні опади у вигляді дощу. Температура повітря вночі + 3 +6, а вдень +6 +10.

У центральних регіонах вночі очікується сніг і мокрий сніг, а вдень дощ. Температура повітря вночі становитиме + 1 +5 градусів, а вдень +4 +7.

Погода в Києві

У п'ятницю в столиці вночі очікується сніг і мокрий сніг, а вдень дощ. Швидкість вітру складе 7-12 м / с.

Температура повітря в Києві вночі коливатиметься в межах +1 +3 градусів, а вдень +4 +6.