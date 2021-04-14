Дощі, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на завтра

Повідомляється, що завтра в західних областях вночі очікується невеликий дощ, вдень помірні опади і мокрий сніг. Температура повітря вночі від про + 1 до +6, удень від +3 до +8 (на високогір'ї Карпат протягом доби від 0 до -5).

На решті території України в північних, центральних і східних областях без істотних опадів. Вдень повітря прогріється від +11 до +16, вночі температура буде перебувати в межах 4-9 градусів

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 метрів в секунду.

Фото: мапа погоди в Україні 15 квітня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

У Києві на завтра також прогнозують дощову погоду. Температура вдень в столиці буде коливатися від +12 до +15, а вночі термометри покажуть від +5 до +8 градусів. Очікується північно-західний вітер, 5-10 метрів в секунду.

Фото: мапа погоди в Києві 15 квітня (meteo.gov.ua)