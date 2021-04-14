RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дощі, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на завтра

Автор: РБК-Україна

Погода в Україні 15 квітня буде дощовою, в західних областях місцями очікується мокрий сніг. Також синоптики прогнозують похолодання у ніч і тепло вдень.

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру в Facebook.

Повідомляється, що завтра в західних областях вночі очікується невеликий дощ, вдень помірні опади і мокрий сніг. Температура повітря вночі від про + 1 до +6, удень від +3 до +8 (на високогір'ї Карпат протягом доби від 0 до -5).

На решті території України в північних, центральних і східних областях без істотних опадів. Вдень повітря прогріється від +11 до +16, вночі температура буде перебувати в межах 4-9 градусів

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 метрів в секунду.

Фото: мапа погоди в Україні 15 квітня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

У Києві на завтра також прогнозують дощову погоду. Температура вдень в столиці буде коливатися від +12 до +15, а вночі термометри покажуть від +5 до +8 градусів. Очікується північно-західний вітер, 5-10 метрів в секунду.

Фото: мапа погоди в Києві 15 квітня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що похолодання в Україні зумовлене черговою атмосферним фронтом. Він принесе мокрий сніг в західні регіони.

Також повідомлялося, що до кінця тижня в центрі, на заході, півночі та півдні буде прохолодно - від +9 до +14, на сході від +12 до +17.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України снегдождиПогода
Читайте також
У Карпатах через відлигу оголошено третій рівень сніголавинної небезпеки
Прогноз погоди на тиждень: на Україну насувається циклон з дощами
Дощі і тепло до +20: прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди