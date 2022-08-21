Дощі, а місцями - гроза: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 21 серпня погода буде дощовою місцями на півночі та сході. Також опади очікуються і на заході, при цьому в столиці можливі грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні йтимуть короткочасні дощі у Сумській та Чернігівській областях. Також опади прогнозують на сході та місцями західних областях. На решті територій - без істотних опадів. Вітер переважно східних напрямків, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +15 +18, вдень +25 +28 градусів;

на заході вночі +14 +19 градусів, а вдень +25 +31;

у східних областях вночі +16 +19, вдень +26 +30 градусів;

на півдні країни вночі +17 +21 градус, а вдень +28 +30;

у центральних областях вночі +16 +18, вдень +26 +28 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, а вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +25 +27.