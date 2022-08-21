ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дощі, а місцями - гроза: якою буде погода в Україні сьогодні

Новость на русском →
Україна, Неділя 21 серпня 2022 07:00
Дощі, а місцями - гроза: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: погода в Україні сьогодні буде з дощами та місцями грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 21 серпня погода буде дощовою місцями на півночі та сході. Також опади очікуються і на заході, при цьому в столиці можливі грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні йтимуть короткочасні дощі у Сумській та Чернігівській областях. Також опади прогнозують на сході та місцями західних областях. На решті територій - без істотних опадів. Вітер переважно східних напрямків, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +15 +18, вдень +25 +28 градусів;
  • на заході вночі +14 +19 градусів, а вдень +25 +31;
  • у східних областях вночі +16 +19, вдень +26 +30 градусів;
  • на півдні країни вночі +17 +21 градус, а вдень +28 +30;
  • у центральних областях вночі +16 +18, вдень +26 +28 градусів.

Дощі, а місцями - гроза: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, а вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +25 +27.

Дощі, а місцями - гроза: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли, якою буде погода в Києві на День Незалежності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
У Харкові та області вводять затяжну комендантську годину: дата і час
У Харкові та області вводять затяжну комендантську годину: дата і час
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам