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Дощі та грози на Заході і до +25 тепла: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Субота 22 травня 2021 08:00
Дощі та грози на Заході і до +25 тепла: прогноз погоди на сьогодні Фото: на більше частини України буде сонячно і тепло(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні в суботу, 22 травня, очікується сонячна і тепла погода на більшій частині країни. Дощі та грози очікуються лише на заході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Синоптики прогнозують дощі та грози у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Луцькій, Тернопільській та Рівненській областях. На решті території країни буде сухо і сонячно.

Температура повітря вдень у західних та північних областях становитиме +20+23 градуси, вночі +7+10, у Сумській області +6+8. У центральних, східних і південних регіонах вдень стовпчики термометрів покажуть +22+25 градусів, вночі в центрі +8+10, на півдні +9+11, на сході +11+14.

Дощі та грози на Заході і до +25 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці в суботу буде сонячно. Температура повітря вдень становитиме + 21 +23 градуси, вночі+9 + 11.

Дощі та грози на Заході і до +25 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Раніше РБК-Україна писало, що протягом вихідних в Україні буде мінлива погода. У суботу буде більш сонячна погода, а вже ввечері прогнозують грозові дощі.

Також повідомлялося, що грозові дощі повернуться в Україну 23 травня. Вони накриють Західні, Північні, Київську, Черкаську, Вінницьку та Житомирську області.

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