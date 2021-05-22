Дощі та грози на Заході і до +25 тепла: прогноз погоди на сьогодні

В Україні в суботу, 22 травня, очікується сонячна і тепла погода на більшій частині країни. Дощі та грози очікуються лише на заході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр .

Прогноз у всіх областях

Синоптики прогнозують дощі та грози у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Луцькій, Тернопільській та Рівненській областях. На решті території країни буде сухо і сонячно.

Температура повітря вдень у західних та північних областях становитиме +20+23 градуси, вночі +7+10, у Сумській області +6+8. У центральних, східних і південних регіонах вдень стовпчики термометрів покажуть +22+25 градусів, вночі в центрі +8+10, на півдні +9+11, на сході +11+14.

Прогноз у Києві

У столиці в суботу буде сонячно. Температура повітря вдень становитиме + 21 +23 градуси, вночі+9 + 11.