Дощі, грози і сильний вітер: прогноз погоди до 8 жовтня

У найближчі три дні погода в Україні буде дощовою, очікуються грози та сильний вітер. Сухо буде тільки на східній і південно-східній частині.

Про це йдеться в повідомленні українського Гідрометцентру Facebook.

Повідомляється, що 6 жовтня у західних регіонах, а також Житомирській, Вінницькій та Київській областях очікуються дощі. А 7-8 жовтня по всій Україні, окрім сходу і південного сходу, очікуються грози. В більшості північних регіонах, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях місцями значні дощі.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у більшості областей очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі від +9 до +14, на узбережжі морів до +18. В ніч з 5 на 6 жовтня в східних областях від +5 до +10, вдень від +17 до +22. На півдні і сході країни до +24, у четвер у західній частині від +12 до +18.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні надзвичайний рівень пожежної небезпеки встановлено на півдні та сході України. Це означає, що існує високий ризик виникнення пожеж.

Зазначимо, погіршення погодних умов в Україні пов'язано з потужним циклоном Brigitte.