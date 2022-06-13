Дощі, грози та град: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні завтра, 14 червня, буде дощовою. Місцями очікуються грози та град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Гідрометцентру.

Повідомляється, що завтра в Україні буде мінлива хмарність.

"Вночі в західних, Житомирській і Вінницькій областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями короткочасні дощі грози, в окремих районах східних і південно-східних областей град і шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від +13 до +18, на узбережжі морів до +21; вдень від +22 до +27, на півдні та сході від +27 до +32; у західних областях вночі від +9 до +14, вдень від +18 до +23.

Фото: прогноз погоди на завтра