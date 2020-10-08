Дощі, грози та до +24 градусів: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 8 жовтня, збережеться дощова погода на більшій території країни. Температура повітря коливатиметься від +14 до +24 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних, центральних, а також у Чернігівській та Одеській областях прогнозують дощі з грозами. На сході, у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях буде сухо.

Температура повітря вдень на заході становитиме +14+19 градусів, вночі +10+14. У центрі та на півночі України вдень буде +18+21, вночі +11+14 градусів. У східних і південних областях температура коливатиметься від +21 до +24 градусів.

Прогноз в Києві

Сьогодні в столиці очікується дощова погода, але без гроз. Температура повітря вдень становитиме +18+20 градусів, вночі +13+15.

Раніше РБК-Україна писало, що дощова погода в Україні збережеться до 8 жовтня, також очікуються сильні пориви вітру.

Нагадаємо, вчора в Україні було оголошено штормове попередження. На більшій частині країни відбулися значні дощі, також спостерігався шквальний вітер.