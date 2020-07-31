Дощі з грозами та спека до +31: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 31 липня, грозові дощі вкриють усю східну та південну частину України, також дощитиме у деяких центральних та західних областях. Температура повітря вдень в регіонах коливатиметься від +21 до +31.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у всіх східних та західних регіонах, а також у Чернівецькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях йтимуть дощі. У всіх інших регіонах буде спостерігатися помірна хмарність.

У західних областях температура повітря вдень очікується від +21 до +27. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +11 +17.

У центральних та північних областях температура вдень буде від +22 до 29, а вночі вона опуститься до +13 +19.

У південних та східних областях температура повітря вдень становитиме від +27 до +31. Вночі температура буде в межах +16 +22 градуси тепла.

Фото: погода в Україні на 31 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві та в області буде тепло та сухо. Температура повітря в день коливатиметься від +21 до +26, а вночі від +12 до +16.

Фото: погода в Києві та області на 31 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні зміниться з 30 липня через те, що в країну йде атмосферний фронт, який принесе з собою невелике похолодання.

Крім того, у серпні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла).

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що внаслідок шквального вітру, що пройшов 29 липня у Волинській та Закарпатській областях, відбулося повалення дерев.