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Дощі з грозами та тепло до +25: прогноз погоди в Україні на Великдень

Автор: РБК-Україна

На Великдень на всій території України пройдуть дощі, подекуди - з грозами. Однак сьогодні вдень буде досить тепло, повітря прогріється до +25 градусів.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Прогноз у всіх областях

Сьогодні на всій території країни буде тепло. Позначки термометрів вдень коливатимуться від +20 до +25 градусів. Вночі температура опуститься до +9-11 градусів.

Однак на Великдень на всій території України буде дощова погода. У східних та західних областях очікуються грози. А саме - у Луганській, Донецькій, Харківській, а також в Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Тільки в Криму весь день утримається сонце.

Прогноз у Києві

У столиці 2 травня йтимуть дощі. Температура повітря вдень становитиме +21-23 градуси тепла, вночі +10-12 градусів.

Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні на Великдень буде тепла.

РБК-Україна писало, що у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні становитиме 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

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