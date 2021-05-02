Дощі з грозами та тепло до +25: прогноз погоди в Україні на Великдень

Прогноз у всіх областях

Сьогодні на всій території країни буде тепло. Позначки термометрів вдень коливатимуться від +20 до +25 градусів. Вночі температура опуститься до +9-11 градусів.

Однак на Великдень на всій території України буде дощова погода. У східних та західних областях очікуються грози. А саме - у Луганській, Донецькій, Харківській, а також в Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Тільки в Криму весь день утримається сонце.

Прогноз у Києві

У столиці 2 травня йтимуть дощі. Температура повітря вдень становитиме +21-23 градуси тепла, вночі +10-12 градусів.