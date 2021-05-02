Дощі з грозами та тепло до +25: прогноз погоди в Україні на Великдень

На Великдень на всій території України пройдуть дощі, подекуди - з грозами. Однак сьогодні вдень буде досить тепло, повітря прогріється до +25 градусів.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Сьогодні на всій території країни буде тепло. Позначки термометрів вдень коливатимуться від +20 до +25 градусів. Вночі температура опуститься до +9-11 градусів.
Однак на Великдень на всій території України буде дощова погода. У східних та західних областях очікуються грози. А саме - у Луганській, Донецькій, Харківській, а також в Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Тільки в Криму весь день утримається сонце.
У столиці 2 травня йтимуть дощі. Температура повітря вдень становитиме +21-23 градуси тепла, вночі +10-12 градусів.
Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні на Великдень буде тепла.
РБК-Україна писало, що у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні становитиме 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.