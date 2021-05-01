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Грози, дощі і до +22: якою погода буде в перший день травня

Новость на русском → Україна, Субота 01 травня 2021 10:00
Грози, дощі і до +22: якою погода буде в перший день травня Фото :дощі з грозами накриють більшу частину країни(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні в перший день травня буде тепла погода, але більшу частину країни накриють дощі з грозами. Температура повітря коливатиметься від +17 до + 23.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У суботу суха погода буде лише на півночі, в Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях. На решті території країни прогнозують дощі та грози.

При цьому температура повітря вдень буде досить тепло - на заході + 17+20, на півночі +18+20, в центральних, східних і південних областях +19+22 градуси, в Миколаївській області до +23. Вночі стовпчики термометра коливатимуться від + 6 +8 на заході, до+8 + 11 на решті території.

Грози, дощі і до +22: якою погода буде в перший день травня

Прогноз у Києві

У столиці 1 травня буде сонячно і сухо. Температура повітря вдень становитиме + 18 +20 градусом тепла, вночі+9 + 11.

Грози, дощі і до +22: якою погода буде в перший день травня

Раніше РБК-Україна писало, якою погода буде на вихідних 1-2 травня. Всю країну накриють дощі і грози, але тепло не відступить.

Також синоптики повідомляли, що погода в Україні на Великдень буде тепла.

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