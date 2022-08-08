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"Дощі з грозами зберуться у вузол". Де чекати негоду в Україні вже завтра

Фото: дощі з грозами варто чекати 9 серпня у центральних областях України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 9 серпня, дощі з грозами слід чекати в трьох регіонах України - в Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях, західних областях, окрім Волині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко, опублікований у Facebook.

"Дощі з грозами зберуться у вузол над Вінниччиною, Чернівецькою областю та Хмельницькою областю. Саме тут можливі грози, зливи, град та шквали", - розповіла вона.

За словами Діденко, опади, від невеликих до помірних, охоплять більшу частину західних областей, окрім Волині.

"На решті території України буде сухо, хіба що ввечері у вівторок є ймовірність локальних дощів у Черкаській та Полтавській областях", - додала вона.

Якою буде температура завтра

  • до +30...+36 градусів - на півдні та сході України;
  • +20...+26 градусів - у західних областях;
  • на решті території України +25...+29;
  • у центрі подекуди до +30 градусів.

Що з погодою у Києві

  • суттєвих опадів не передбачається, проте хмарна погода побуде;
  • температура повітря в столиці передбачається в межах +24, +25 градусів.

Як повідомлялося, погода в Україні у серпні буде з різкими перепадами температур у бік похолодання, а опадів буде чимало – час від часу очікуються зливи.

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