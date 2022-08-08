"Дощі з грозами зберуться у вузол". Де чекати негоду в Україні вже завтра

У вівторок, 9 серпня, дощі з грозами слід чекати в трьох регіонах України - в Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях, західних областях, окрім Волині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко, опублікований у Facebook .

"Дощі з грозами зберуться у вузол над Вінниччиною, Чернівецькою областю та Хмельницькою областю. Саме тут можливі грози, зливи, град та шквали", - розповіла вона.

За словами Діденко, опади, від невеликих до помірних, охоплять більшу частину західних областей, окрім Волині.

"На решті території України буде сухо, хіба що ввечері у вівторок є ймовірність локальних дощів у Черкаській та Полтавській областях", - додала вона.

Якою буде температура завтра

до +30...+36 градусів - на півдні та сході України;

+20...+26 градусів - у західних областях;

на решті території України +25...+29;

у центрі подекуди до +30 градусів.

Що з погодою у Києві