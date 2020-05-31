Дощі з грозами і невелике потепління: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні на неділю, 30 травня, залишається дощовою, місцями з грозами та сильним вітром. Температура повітря вдень у деяких регіонах досягне +23 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків, у всіх без винятку регіонах очікуються дощі в денний і нічний час доби. У всіх областях, крім західних, будуть грози. Швидкість вітру по Україні складе 7-12 метрів за секунду.

У західних областях вдень буде від +15 до +18 тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +9 градусів

У центральних і північних областях очікується від +15 до +20 градусів тепла. Вночі буде в межах +9 +12 градусів.

На південному сході України буде тепліше від +19 до +23 тепла, а вночі від +10 до +13 градусів.

Фото: погода в Україні на 31 травня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві сьогодні знову будуть лити дощі. Температура повітря вдень становитиме +16+18, а вночі +10+12 градусів.

Фото: погода в Київській області на 31 травня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в останні вихідні травня на нашу країну буде заливати дощами через те, що на територію України знову йде циклон.

Також РБК-Україна писало, що вчора у столиці спостерігався зливовий дощ і підтоплення на ряді вулиць.

Зазначимо, що позавчора погода в Одесі різко погіршилася через сильну зливу, в результаті якої затопило Приморську і Балківську вулиці.