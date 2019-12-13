Дощі у чотирьох областях: якою буде погода сьогодні

Погода в Україні у п'ятницю, 13 грудня, хмарна, але утримується "плюсова" температура. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Кримській областях дощі, вдень температура повітря досягне +2+6, а вночі очікується +1+3. На сході країни, як і у всіх інших областях, хмарно. Вдень +1+3, а вночі 0+3.

У північних областях без дощів, вдень +1+3, а вночі 0+4. Центр країни хмарний, вдень 0+2, і вночі так само. У західних областях температура повітря вдень складе +1+4, а вночі 0+4.

Прогноз у Києві

Сьогодні у столиці хмарно. Вдень 0+2, і вночі так само.

Зазначимо, синоптики повідомляли, що сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. У західних областях та на Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с.

Також РБК-Україна повідомляло, що середня місячна температура у грудні 2019 року в Україні складе від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Криму - до 3 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень